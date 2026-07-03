El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 71% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, con mínimas que se esperan alrededor de los 29 grados por la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:45. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas en la ciudad.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento que ofrecerá algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado prometen un día agradable para todos los cordobeses.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.
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