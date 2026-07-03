El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 39 grados . Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán en niveles cálidos, rondando los 36 grados a las 20:00 horas. La sensación térmica será de calor, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa en el ambiente variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 17% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del noreste y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

El amanecer se producirá a las 07:07 horas, mientras que el ocaso será a las 21:49 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será cálido, seco y mayormente despejado, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.