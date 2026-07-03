El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del día ni la calidez que se experimentará. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 29 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:53.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.