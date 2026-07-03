El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Carmona se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, elevando las temperaturas a niveles bastante cálidos.

Desde la madrugada, las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 1 de la mañana y continuando su descenso hasta alcanzar los 28 grados a las 3 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, se espera un repunte en la temperatura, que alcanzará los 27 grados y se mantendrá en torno a los 26 grados hasta las 6 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando un máximo de 38 grados a las 4 y 5 de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 19% durante las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 4 y las 5 de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes de Carmona podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.