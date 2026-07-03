El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

Hoy, 3 de julio de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen niveles bastante cálidos. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y luego fluctuando entre 24 y 25 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 10:00 horas, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 36 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 17:00. Este calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque la probabilidad es mínima, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00.

En resumen, hoy en Cabra será un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.