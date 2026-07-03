El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

Hoy, 3 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 26 grados a las 04:00 y 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 38 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 51% en las primeras horas y descenderá hasta un 14% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 23 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando a 39 km/h a las 11:00 horas. Este viento, aunque fresco al principio, podría contribuir a una sensación térmica más elevada a medida que las temperaturas suben. Durante la tarde, se prevé que el viento mantenga su intensidad, alcanzando rachas de hasta 49 km/h entre las 21:00 y 22:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay previsión de lluvias. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes significativas y la baja probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere que la noche será cálida pero agradable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Las Cabezas de San Juan, con condiciones climáticas favorables y un ambiente soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.