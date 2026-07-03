El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Bormujos se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que oscilarán entre los 39 y 40 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 20% en las horas más cálidas.

La humedad relativa experimentará un ligero aumento durante la mañana, comenzando en un 44% y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique. Esto podría generar una sensación de sequedad en el ambiente, lo que es típico en los días calurosos de verano en esta región. Sin embargo, por la tarde, se espera que la humedad vuelva a aumentar ligeramente, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor, aunque también se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las posibilidades de lluvia son prácticamente nulas. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.