El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Durante la tarde, el viento se tornará más suave, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes, aunque no se anticipa que esto altere el tiempo mayormente despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa. Los habitantes de Bailén podrán disfrutar de una velada tranquila bajo un cielo despejado, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracteriza por un calor intenso, cielos despejados y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.