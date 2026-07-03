El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrará una racha máxima de 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con rachas más suaves, alcanzando un máximo de 52 km/h en la tarde. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede generar una sensación de frescura en medio del calor.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un ambiente cálido y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes o para dar un paseo por el casco histórico de Baeza, que es Patrimonio de la Humanidad. La visibilidad será excelente, permitiendo apreciar la belleza arquitectónica de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:40. La noche se presentará tranquila y fresca, perfecta para disfrutar de actividades nocturnas en la ciudad.

En resumen, Baeza vivirá un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para disfrutar de la vida al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.