El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 29°C a la medianoche y bajarán ligeramente a 28°C en la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo, alcanzando los 26°C hacia las 4 y 5 de la mañana, con un aumento gradual a 28°C a las 10 de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% y aumentando hasta un 50% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 36°C entre las 16:00 y 17:00 horas. A pesar del calor, la probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos a partir de las 14:00 horas, lo que podría ofrecer un ligero alivio del sol intenso.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y luego del sur hacia la tarde y noche.

La tarde se presentará con temperaturas que comenzarán a descender lentamente, llegando a 30°C hacia las 20:00 horas. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la tarde sea más soportable. Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para actividades nocturnas.

En resumen, Baena disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento que aportará algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.