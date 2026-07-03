El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 34 grados, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del ambiente sin incomodidades significativas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes acuáticos en la costa, aunque se debe tener precaución debido a las rachas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones meteorológicas adversas. La noche caerá con temperaturas más frescas, rondando los 25 grados, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable atardecer.

En resumen, Ayamonte vivirá un día de verano típico, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la playa, paseos por la ciudad o actividades al aire libre, siempre con la precaución de protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.