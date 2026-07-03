El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente de manera gradual. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, con un pronóstico que indica un calor intenso, alcanzando hasta 41 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades físicas o estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a medianoche y aumentando gradualmente hasta un 58% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. A medida que el sol se ponga, la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un alivio en las temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente del sector oeste, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento puede proporcionar un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar completamente la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o simplemente relajarse en los espacios públicos de Andújar.

En resumen, el tiempo de hoy en Andújar se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del verano, pero con la recomendación de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.