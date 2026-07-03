El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Almonte se prepara para experimentar un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados durante las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 58% a la medianoche, se irá reduciendo a medida que el día avance, llegando a un 19% hacia las 21:00 horas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Almonte tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el sur, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h por la tarde. Esta brisa podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Esto convierte a este sábado en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en la playa o en el campo. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:50 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos durante la noche, lo que proporcionará un respiro del calor del día. En resumen, Almonte vivirá un día caluroso y mayormente soleado, ideal para disfrutar al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.