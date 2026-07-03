El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento, predominantemente del sur, también puede contribuir a una sensación de frescura en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 29 grados a las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar del sol y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.