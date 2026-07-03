El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, La Algaba se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 25 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 66% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 19% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intenso, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se traduce en un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresca y segura durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.