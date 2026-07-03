El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y aumentando hasta un 75% en las primeras horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se ponga, la humedad comenzará a descender, proporcionando un alivio en la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un respiro ante el calor intenso. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, contribuyendo a una sensación de frescura en momentos clave.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el riesgo es mínimo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La puesta de sol se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido. Para aquellos que planean salir por la tarde, se aconseja llevar protección solar y mantenerse hidratados, ya que las temperaturas seguirán siendo elevadas hasta bien entrada la noche.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es mayormente despejado, con temperaturas altas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.