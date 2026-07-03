El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de julio

El día de hoy, 3 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 40 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea estar al sol durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo hasta un 14% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que contribuye a un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 16 km/h, aumentando a 25 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar una sensación de frescura en las horas más calurosas.

La salida del sol se producirá a las 07:07 y se espera que el ocaso tenga lugar a las 21:48, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza. Sin embargo, se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas pico de calor y utilizar protector solar para proteger la piel.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Disfruten del día, pero mantengan la precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-02T20:57:12.