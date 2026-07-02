El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 2 de julio de 2026, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 40 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente.

La temperatura comenzará en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 33 grados a las 11:00 y llegando a su punto máximo de 40 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 33 grados a las 23:00, proporcionando un alivio temporal del calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo a un 18% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar un ambiente caluroso y seco, típico de la temporada estival en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 13 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h a las 20:00 horas. Este viento podría ofrecer un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En resumen, el 2 de julio se presenta como un día caluroso y despejado en El Viso del Alcor, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Los residentes deben estar preparados para el calor y disfrutar de las condiciones climáticas favorables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.