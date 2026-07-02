El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Utrera se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 30 y 41 grados . La temperatura comenzará en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 33 grados a las 11:00 y un máximo de 41 grados a las 17:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 31 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% a la medianoche y descendiendo a un 31% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas del día. A medida que avance la tarde, la humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 10 y 14 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:06 y el ocaso a las 21:47, los habitantes de Utrera podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.