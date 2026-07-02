El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas persistirá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que oscilarán entre los 31 y 38 grados . La temperatura comenzará en 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta llegar a 27 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 15:00 y un máximo de 37 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 35 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y descendiendo a un 19% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el día avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% hacia las 21:00 horas, cuando las temperaturas comiencen a descender.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo a las 22:00 horas, con ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que hace de hoy un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas. La visibilidad será excelente, permitiendo apreciar la belleza de la ciudad y sus alrededores. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar del verano en Úbeda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.