El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Tomares se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los 39 y 40 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 18% a 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Es importante tener en cuenta que, a pesar de la brisa, las altas temperaturas seguirán siendo predominantes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se aconseja hidratarse adecuadamente y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La salida del sol se producirá a las 07:07 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 21:48 horas, lo que brindará a los habitantes de Tomares una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy será cálido y mayormente despejado, con un viento moderado que podría ofrecer un respiro del calor, pero siempre con la precaución de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.