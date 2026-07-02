El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 40 grados , lo que indica un ambiente caluroso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta llegar a 25 grados a las 07:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando un 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por la tarde, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 20%, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 19:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso a las 21:48, lo que proporcionará un día largo y soleado. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache será mayormente despejado, con temperaturas elevadas y vientos moderados, ideal para disfrutar de un día de verano, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.