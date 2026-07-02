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El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

Hoy, 2 de julio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 26 y 42 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 42 grados. Esta ola de calor puede hacer que los habitantes busquen refugio en lugares frescos y sombreados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 17% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja usar protector solar y ropa ligera para combatir el calor. Las horas de luz solar son abundantes, con el orto a las 07:06 y el ocaso a las 21:49, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la naturaleza y las actividades diarias.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.

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