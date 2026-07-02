El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 30 grados a las 00:00 horas y llegando hasta los 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 17 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Este viento del sur también puede contribuir a un aumento en la sensación térmica, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de las autoridades locales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable estar preparados para el calor y la posible sequedad del ambiente, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas o pasen tiempo al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día de hoy en Puente Genil se presenta como una jornada calurosa y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.