El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 29°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 40% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y una humedad controlada permitirá que el tiempo sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que disfrutan de eventos al aire libre. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado, favoreciendo la actividad social y recreativa en la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28°C hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41. En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar del verano, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.