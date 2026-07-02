El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 35 y 39 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 30 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 38 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco. Esto puede ser un alivio para algunos, pero también puede hacer que las altas temperaturas se sientan más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero por la tarde se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede generar una sensación térmica diferente, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día caluroso y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará que el día sea perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.