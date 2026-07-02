El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera significativa.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 41 grados . Desde la mañana, el termómetro comenzará en torno a los 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados en la primera hora del día, y luego bajando a 28 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 32% al inicio del día y descenderá a un 18% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más agobiante, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 31 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada calurosa y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.