El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Hoy, 2 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la temperatura alcanzará un máximo de 40 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta los 25 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y disminuyendo a un 20% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un hermoso ocaso a las 21:47, lo que permitirá a los residentes disfrutar de una agradable velada al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:07, los habitantes tendrán un día completo para aprovechar el buen tiempo, ya sea en actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutando de la calidez del verano. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día para garantizar una jornada placentera y segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.