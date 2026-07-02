El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Osuna se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en un rango cálido que alcanzará los 37 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 43% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, donde se prevé que la temperatura alcance su punto máximo. A pesar de la calidez, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas repentinas.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 36 grados a las 19:00 horas, y posteriormente bajando a 29 grados al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

Es importante que los habitantes de Osuna se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas. La combinación de calor y viento podría generar un ambiente seco, por lo que se recomienda cuidar la piel y evitar la exposición prolongada al sol.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.