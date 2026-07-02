El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas serán notablemente cálidas, comenzando en torno a los 30 grados a la medianoche y descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 40 grados en la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% a la medianoche y descendiendo hasta un 19% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que el sol se eleva, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente caluroso y seco, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h durante la mañana y aumentando a 19-31 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.