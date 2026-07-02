El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Montilla se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 38 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% hacia las 22:00 horas. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más elevadas, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres en Montilla serán a las 07:00 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:43 horas, ofreciendo largas horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla se presenta ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las altas temperaturas y aproveche el buen tiempo para disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.