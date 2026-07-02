El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Hoy, 2 de julio de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 39 grados en las horas más cálidas, alrededor de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A medida que el sol se eleva, la humedad podría bajar hasta un 20% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría ofrecer algo de alivio del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Moguer pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:51. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que proporcionará un alivio bienvenido después de un día caluroso.

En resumen, hoy en Moguer se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.