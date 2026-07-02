El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Hoy, 2 de julio de 2026, Martos se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 37 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un día en el campo o en la piscina, así como para realizar deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:41. La noche será cálida, con temperaturas que no bajarán de los 19 grados, lo que sugiere que será un buen momento para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.