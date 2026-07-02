El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Marchena se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 39 y 41 grados . Esta ola de calor puede resultar intensa, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o eventos familiares. Sin embargo, la ausencia de lluvia también implica que el suelo y la vegetación podrían necesitar riego, dado el calor y la sequedad del ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 32 grados . El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:46, momento ideal para salir y disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a todos los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día veraniego de manera segura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.