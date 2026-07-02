El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 40 grados a las 16:00. Este calor intenso se mantendrá durante la tarde, con temperaturas que rondarán los 39 grados a las 15:00 y 38 grados a las 20:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 06:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 38% a las 10:00 y bajando hasta un 18% a las 18:00, lo que podría generar una sensación de calor más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 19:00. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar una sensación de calor más intensa en combinación con la baja humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y buscando sombra durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.