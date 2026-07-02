El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y en la tarde. A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, mientras que por la mañana se registrarán temperaturas alrededor de los 32 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá cálida, rondando los 40 grados en las horas pico.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y disminuyendo a un 18% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que es fundamental mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 25 km/h. Durante la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Este viento podría ser especialmente notable en áreas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El amanecer se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:47, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día caluroso y mayormente despejado, con vientos moderados que podrían ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y bien hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.