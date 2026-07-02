El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 28 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. La tendencia será de un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 36 grados entre las 15:00 y las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% en las primeras horas y bajando a un 23% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 35 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento puede cambiar a lo largo del día, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:42. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.