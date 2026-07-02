El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 41 grados . A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 32 y 39 grados, mientras que durante la tarde, se mantendrán en un rango de 39 a 42 grados. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo a un 17% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja a la población que evite la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente más seco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el calor puede ser extremo.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de temperaturas elevadas y un viento moderado hará que la jornada sea memorable, pero es fundamental cuidar la salud y el bienestar ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.