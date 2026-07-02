El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se espera en Linares un tiempo predominantemente cálido y seco, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 40 grados.

El cielo estará mayormente cubierto por nubes altas durante la mañana y la primera parte de la tarde, con una transición hacia un cielo poco nuboso en las horas posteriores. A partir de las 15:00 horas, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille intensamente, lo que contribuirá al aumento de la temperatura. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 40% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico de temperatura. Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes hacia el final de la jornada.

No se prevén lluvias ni tormentas, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La salida del sol se producirá a las 06:55 y se espera que se ponga a las 21:41, brindando largas horas de luz para disfrutar del día. En resumen, un día caluroso y mayormente soleado espera a los habitantes de Linares, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.