El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Lepe se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas pico. A partir de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 34% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas y costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 23:00 horas. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se espera que interfieran con la visibilidad del cielo estrellado. El ocaso se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se aconseja a todos disfrutar de este hermoso día de verano, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.