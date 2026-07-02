El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 41°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor intenso será acompañado de una ligera disminución en la temperatura hacia la noche, donde se prevé que descienda a unos 30°C.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y bajando hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos de hasta 11 km/h, aumentando a 17 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Lebrija tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán cálidas, rondando los 30°C al caer la noche. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre, ya que el cielo se despejará y las temperaturas serán más agradables.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, con vientos moderados que ayudarán a mitigar un poco el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.