El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se espera en Jaén un tiempo predominantemente soleado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, estabilizándose en torno a los 29 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, se prevé que la temperatura se mantenga en 28 grados, y a medida que el día avance, se experimentará un ligero aumento, alcanzando los 37 grados a las 14:00 y 15:00 horas. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 38 grados, lo que indica un ambiente caluroso y seco. A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 36 grados a las 21:00.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 16% y el 30% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Las ráfagas de viento, que alcanzarán su máxima velocidad de 44 km/h a las 00:00, disminuirán gradualmente a lo largo del día, con velocidades que rondarán entre los 21 y 39 km/h en las horas pico. El viento soplará principalmente del suroeste, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

Los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41. La combinación de temperaturas elevadas y cielos despejados hará que la noche sea cálida, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 35 grados hasta bien entrada la noche. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado en Jaén, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.