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El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET

El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Isla Cristina se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 26 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados, lo que ya anticipa un día caluroso. A medida que se acerque la tarde, se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando hasta un 76% por la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más elevadas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también puede generar un ambiente agradable para quienes se encuentren en la playa o en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente relajarse bajo el sol.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Se aconseja a todos los que salgan a disfrutar del día que se protejan del sol y se mantengan hidratados para aprovechar al máximo esta hermosa jornada estival.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.

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