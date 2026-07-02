El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Hoy, 2 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 35 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. A pesar del calor, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que garantiza cielos despejados y soleados.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del sur también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:52 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas y continuando su descenso hasta los 27 grados hacia la medianoche. La noche será tranquila, con condiciones ideales para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la presencia de un viento moderado del sur harán que la jornada sea perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.