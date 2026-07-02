El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se espera en Dos Hermanas un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 40 grados , lo que sugiere un día caluroso y soleado. Las mínimas se situarán alrededor de los 25 grados, lo que indica que las noches seguirán siendo cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, alcanzando un 18% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico entre las 14:00 y las 18:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 25 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:48. La noche será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.