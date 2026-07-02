El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 30 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los que se aventuren al aire libre.

A medida que el día progresa, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé que llegue a los 41 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. En las horas más cálidas, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno. La dirección del viento, predominantemente del sur, también puede contribuir a un aumento en las temperaturas, ya que transporta aire cálido hacia la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:45, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, hoy en Écija se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, los ecijanos podrán aprovechar al máximo este día veraniego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.