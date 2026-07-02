El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán cálidas, comenzando en torno a los 30 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 29 grados, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 41 grados . Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, y los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvias repentinas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 34 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.