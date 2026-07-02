El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los cordobeses.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 27 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 11:00 horas, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados a las 16:00 horas. Este calor intenso se mantendrá hasta las 18:00, cuando la temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, llegando a 31 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando lentamente a lo largo del día, alcanzando un 37% a las 09:00 y un 32% a las 23:00. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 1 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en Córdoba durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.