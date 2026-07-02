El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 43% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 39 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El orto se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:49, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de las horas de luz solar. En resumen, el día se presenta como ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas y el viento fuerte que se espera en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.