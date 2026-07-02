El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Cartaya se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28 grados , lo que sugiere un inicio de jornada cálido. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a media mañana y 25 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 41% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta un 57% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 37 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante estas horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de un aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque no se espera que esto impacte significativamente en la claridad del cielo.

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados . Se recomienda a todos disfrutar del día al aire libre, tomando las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.